Dolar
8.197
0.149%
Euro
9.6541
-0.0496%
Altın
1905.36
-0.1336%
Borsa
1152.63
0.7147%
G. Altın
501.922
0.05%
Bitcoin
111798.84
-0.0296%
EXEN Coin
10.78
-0.82%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Devler liginin 2. haftasında bu gece birçok grup maçı oynandı. A ve B gruplarının açılış maçlarıyla başlayan gece, dev maçlar ile sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 01:39
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 02:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu gece dev maçlar oynandı.

    Gecenin açılış maçında Bayern Münih ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Bayern maçı Goretzka ve Kimmich'in golleriyle 2-1 kazandı. Moskova'nın tek golünü ise 70 dakikada Mirançuk attı.

    Shaktar Donetsk, İnter ile 0-0 berabere kalırken, Manchester City, Marsilya'yı 3-0'lık net bir skorla yenerek 2'de 2 yaptı.

    Premier Lig şampiyonu Liverpool, Midtjylland'ı 2-0 yenerken, Porto da Olimpiyakos karşısında aynı skorla galip geldi.

    Hollanda temsilcisi Ajax, İtalyan ekibi Atalanta karşısında 2-2'lik bir sokorla berabere kaldı. Atletico Madrid ise Salburg karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 skora getirerek kazandı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    REAL MADRİD 90+3'TE GERİ DÖNDÜ

    Gecenin maçında Real Madrid, Alman ekibi Mönchengladbach karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı Benzema'nın golüyle 2-1'e getirirken 90+3'te Casemiro'nun golüyle 2-2'ye getirdi ve 1 puanı almayı başardı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    GECENİN SONUÇLARI

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle;

    Lokomotif Moskova - Bayern Münih: 1-2

    Shaktar Donetsk - İnter: 0-0

    Marsilya - Manchester City: 0-3

    Liverpool - Midtjlland: 2-0

    Mönchengladbach - Real Madrid: 2-2

    Atletico Madrid - RB Salzburg: 3-2

    Porto - Olympiakos: 2-0

    Atalanta - Ajax: 2-2

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    Görüş Bildir