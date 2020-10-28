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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Devler liginin 2. haftasında bu gece birçok grup maçı oynandı. A ve B gruplarının açılış maçlarıyla başlayan gece, dev maçlar ile sona erdi.