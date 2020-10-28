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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 01:39
- Güncelleme : 28.10.2020 - 02:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu gece dev maçlar oynandı.
Gecenin açılış maçında Bayern Münih ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Bayern maçı Goretzka ve Kimmich'in golleriyle 2-1 kazandı. Moskova'nın tek golünü ise 70 dakikada Mirançuk attı.
Shaktar Donetsk, İnter ile 0-0 berabere kalırken, Manchester City, Marsilya'yı 3-0'lık net bir skorla yenerek 2'de 2 yaptı.
Premier Lig şampiyonu Liverpool, Midtjylland'ı 2-0 yenerken, Porto da Olimpiyakos karşısında aynı skorla galip geldi.
Hollanda temsilcisi Ajax, İtalyan ekibi Atalanta karşısında 2-2'lik bir sokorla berabere kaldı. Atletico Madrid ise Salburg karşısında 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 skora getirerek kazandı.
REAL MADRİD 90+3'TE GERİ DÖNDÜ
Gecenin maçında Real Madrid, Alman ekibi Mönchengladbach karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı Benzema'nın golüyle 2-1'e getirirken 90+3'te Casemiro'nun golüyle 2-2'ye getirdi ve 1 puanı almayı başardı.
GECENİN SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle;
Lokomotif Moskova - Bayern Münih: 1-2
Shaktar Donetsk - İnter: 0-0
Marsilya - Manchester City: 0-3
Liverpool - Midtjlland: 2-0
Mönchengladbach - Real Madrid: 2-2
Atletico Madrid - RB Salzburg: 3-2
Porto - Olympiakos: 2-0
Atalanta - Ajax: 2-2