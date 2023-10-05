UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı.

Newcastle United'ın Paris Saint-Germain'i ağırladığı karşılaşmada gecenin en büyük sürprizi yaşandı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

City ve Barça doludizgin

Manchester City, konuk olduğu Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

Barcelona ise deplasmanda Porto'yu 1-0'la geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 1-2

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya): 0-0

Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 4-1

G Grubu

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre): 2-2

H Grubu

Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 0-1