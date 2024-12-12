UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Juventus, Manchester City'yi yendi
Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası tamamlandı.

Juventus, kötü günler geçiren Manchester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

KENAN ASİST YAPTI

53. dakikada Vlahovic'in golüyle Juventus öne geçerken asisti milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

Juventus'un ikinci golünü ise 75. dakikada Weston Mckennie attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid - Bratislava: 3-1

Lille - Sturm Graz: 3-2

Arsenal - Monaco: 3-0

Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3

Benfica - Bologna: 0-0

Feyenoord - Sparta Prag: 4-2

Juventus - Manchester City: 2-0

Milan - Kızılyıldız: 2-1

Stuttgart - Young Boys: 5-1

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Göktürk Sönmez
Editor