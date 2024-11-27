UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Lewandowski tarihe geçti

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftası 9 maçla start aldı.

Günün en farklı sonucuna Sparta Prag'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Atletico Madrid imza atarken Atalanta konuk olduğu Young Boys'u, Bayer Leverkusen de Salzburg'u 5-0'lık sonuçlarla devirdi.

Manchester City ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta son 15 dakikada yediği gollerle Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

LEWA TARİHE GEÇTİ

Barcelona'nın Brest'i 3-0 yendiği mücadele Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Devler Ligi'nde 100 gol barajını geçti.

Müsabakanın 9. dakikasında Lewandowski, kaleci Bizot'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken Barcelona penaltı kazandı.

Lewandowski, penaltı atışından kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken Devler Ligi'nde 100. golüne ulaştı.

Katalanlar ikinci yarıda Dani Olmo ile farkı ikiye yükseltirken uzatma dakikalarında Lewandowski yeniden sahneye çıktı.

Polonyalı golcü maçta ikinci kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı.

Bu sezon 5 maçta 7. golüne imza atan 36 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund forması altında 17 gol, Bayern Münih formasıyla da 69 gol kaydetti.

Lewandowski, Cristiano Ronaldo (140) ve Lionel Messi'den (129) sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaşan 3. futbolcu oldu.

ALINAN SONUÇLAR

Slovan Bratislava-Milan: 2-3

Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6

Manchester City-Feyenoord: 3-3

Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0

Inter-Leipzig: 1-0

Barcelona-Brest: 3-0

Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0

Sporting-Arsenal: 1-5

Young Boys-Atalanta: 1-6