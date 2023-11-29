UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Ölüm grubunda işler karıştı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 8 maçla başladı. Barcelona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Lazio, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında beşinci maçlar oynandı.

Devler Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, Lois Openda'nın golleriyle ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Leipzig maçını Erling Haaland, Philip Foden ve Julian Alvarez'in golleriyle 3-2 kazanmasını bildi.

Haaland'dan bir rekor daha

Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

45 maçta 40 gol atan Hollandalı efsane golcü Ruud van Nistelrooy, önceki rekorun sahibiydi.

Ölüm grubu karıştı

Borussia Dortmund, deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.

Bu grupta lider Borussia Dortmund'un 10, PSG'nin 7, Newcastle United ve Milan'ın 5'er puanı bulunuyor.

Barça turladı

Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

Maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio da tur atladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

F Grubu

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

G Grubu

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2

H Grubu

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Gruplarda oluşan puan durumları: