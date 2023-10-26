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Şampiyonlar Ligi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: PSG, Milan'ı farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: PSG, Milan'ı farklı geçti UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçında Paris Saint-Germain, Milan'ı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.