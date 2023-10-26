UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: PSG, Milan'ı farklı geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında üçüncü maçlar oynandı.
H Grubu'nda Barcelona, konuk ettiği Shakhtar Donetsk'i 2-1'lik skorla geçti.
İspanya devinin gollerini 28. dakikada Ferran Torres ve 36. dakikada Fermin Lopez kaydederken Ukrayna temsilcisinin golünü ise 62. dakikada Heorhii Sudakov attı.
PSG'den Milan'a fark
Gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), Milan'ı ağırladı.
Fransız ekibi Kylian Mbappe, Kolo Muani ve Kang-in Lee'nin attığı gollerle İtalyan rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 3-1
F Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0
Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1
G Grubu
Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3
Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1
H Grubu
Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4
Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1
Gruplarda oluşan puan durumları:
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