UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Shakhtar Donetsk, Barcelona'yı eli boş gönderdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında dördüncü maçlar oynandı.
Manchester City, Young Boys'u ilki penaltıdan olmak üzere 23. ve 51'de Erling Haaland, 45+1'de Phil Foden'ın ağları sarsmasıyla 3-0 devirdi ve G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.
Aynı grupta Kızılyıldız'ı 2-1'le geçen Leipzig de üst turu garantileyen diğer takım oldu.
Milan, PSG'yi devirdi
F Grubu'nda Milan, Paris Saint-Germain'i (PSG) 12'de Rafael Leao ve 50'de Olivier Giroud'un golleriyle 2-1 yendi, Fransa ekibinin tek sayısı 9'da Milan Skriniar'dan geldi.
Shakhtar Donetsk, Barcelona'yı tek golle geçti
Gecenin sürprizini ise Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Hamburg'da konuk ettiği H Grubu'nda ilk 3 maçını kazanan Barcelona'yı 40'da Danylo Sikan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk gerçekleştirdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya): 6-0
Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-0
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere): 2-0
Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
G Grubu
Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre): 3-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya): 1-2
H Grubu
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya): 1-0
Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika): 2-0
Gruplarda oluşan puan durumları:
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