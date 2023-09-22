UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Tete'den UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi golü temsilcimiz Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag ağlarına gönderdiği gol seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası oynanan 16 maç sonunda tamamlandı.

Birbirinden keyifli mücadelelerin yaşandığı turnuvanın ilk haftasında birçok gol atılırken en iyi gol ödülü Galatasaray'dan Tete'ye verildi.

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka ekibi, Kopenhag'la Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 geriye düştüğü maçta Sacha Boey ve Tete'nin son dakikalarda bulduğu gollerle 1 puanın sahibi oldu.

Haftaya damgasını vurdu

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Brezilyalı yıldız Tete'nin golü taraftarlar tarafından haftanın golü seçildi.

23 yaşındaki futbolcunun Sacha Boey'e verdiği gol pası turnuvada haftanın en iyi asisti seçilmişti. Genç futbolcu, turnuvada haftanın 11'ine de girmeyi başarmış ve Kopenhag karşılaşmasının ardından maçın adamı ödülünü almıştı.

Gol nasıl oldu?

Maçın 88. dakikasında Galatasaray sol kanattan atak geliştirdi. Ceza alanı yan çizgisinin gerisinde rakibini karşısına alan Zaha, son çizgiye hareketlenip uzak tarafa ortasını yaptı.

Ceza alanı ön çizgisinden Tete'nin sol ayak içiyle gelişine yerden vuruşunda top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)