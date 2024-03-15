UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapılıyor
ensonhaber.com

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Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekiliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalistler

Arsenal (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya)