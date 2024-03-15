UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapılıyor

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Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekiliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek finalistler
Arsenal (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya)
Barcelona (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Real Madrid (İspanya)
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