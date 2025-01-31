UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı.

Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı.

KURANIN DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMESİ

Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.

FİNAL, ALMANYA'DA YAPILACAK

Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.

EŞLEŞMELER

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus- PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Club Brugge - Atalanta

Celtic - Bayern Münih

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund