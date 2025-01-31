UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı.
Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı.
KURANIN DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMESİ
Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.
FİNAL, ALMANYA'DA YAPILACAK
Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat'ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 31 Mayıs'ta Alman ekibi Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena'da yapılacak.
EŞLEŞMELER
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus- PSV
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Club Brugge - Atalanta
Celtic - Bayern Münih
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund
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