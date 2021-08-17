Euro
9.8872
-0.82%
Dolar
8.398
-0.66%
Altın
484.95
-0.19%
Borsa
1.453
-0.14%
Bitcoin
394.629
-1.43%
EXEN Coin
27.40
-1.61%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor.
    • AA
    • 17.08.2021 - 06:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı

    Play-off turunun ilk ayağı, bugün ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

    Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

    17 Ağustos Salı

    Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

    18 Ağustos Çarşamba

    Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

    Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

    Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir