UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Tete'den! Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

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UEFA Şampyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü taraftarların oylarıyla belli oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.

Taraftar oylarıyla en iyi gol seçildi

Devler Ligi'nde grup aşamasında sarı-kırmızıların sahasında ağırladığı Kophenag ile 2-2 berabere kaldığı maçta 88. dakikada rakip fileleri sarsan Tete, taraftarlar tarafından en güzel gol ünvanına layık görüldü.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele etmişti.

45 maçta 3 gol attı

24 yaşındaki Tete, geçen sezonu 45 maçta 3 gol, 6 asistle kapatmıştı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)