UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı: İlk maçlar tamamlandı

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda oynanan maçlar tamamlandı.

ALINAN SONUÇLAR

Bu aşamada alınan sonuçlar ise şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya): 0-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 0-1

BARCELONA 10 KİŞİ GÖTÜRDÜĞÜ MAÇI KAZANDI

Barcelona ile karşılaşan Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de maça başladı.

Barcelona 22. dakikasından itibaren 10 kişi götürdüğü maçı 1-0 kazandı.

Maçta gol 61. dakikada Raphinha'nın ayağından geldi. 22. dakikada Barcelona'da Cubarsi direkt kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü maçta 84 dakika süre aldı. Kerem Aktürkoğlu ise 90 dakikada mücadele etti.

PSG OYNADI, LIVERPOLL GALİP GELDİ

Bir diğer maçta PSG rakibinin kalesine 27 şut attığı maçta Liverpool'a 1-0 kaybetti. Maçta sadece 2 şut atan Liverpool 87. dakikada Elliot'un attığı golle maçı kazandı.

Liverpool'un rövanş öncesi avantaj elde etmesinde 9 isabetli şutu kurtaran Allison başrolde yer aldı. Kalesinde gördüğü şutların gol beklentisi değeri ise 1.43’ü buldu.

ALMAN DERBİSİ BAYERN MÜNİH'İN

Bayern Münih ise ligdeki rakibi Bayer Leverkusen ile bu kez Avrupa arenasında karşılaştı.

Bayern Münih maçı 3-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.