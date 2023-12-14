UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında son maçlar oynandı.
A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Bayern Münih (Almanya), Kopenhag (Danimarka), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) da son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu
Alınan sonuçların ardından E, F, G ve H gruplarında ise Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Devler Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Lens (Fransa), Braga (Portekiz), Benfica (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Milan (İtalya), Young Boys (İsviçre) ve Shakhtar Donetsk'in (Ukrayna) macerası Avrupa Ligi'nde devam edecek.
6. haftada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1
Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0
B Grubu
Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1
PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1
C Grubu
Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0
Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
D Grubu
Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0
Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3
E Grubu
Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2
G Grubu
Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre): 2-1
Manchester City (İngiltere)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-3
H Grubu
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2
Gruplarda oluşan puan durumları:
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