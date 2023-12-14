UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde son 16'ya yükselen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar netleşti.

ensonhaber.com

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında son maçlar oynandı.

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Bayern Münih (Almanya), Kopenhag (Danimarka), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) da son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu

Alınan sonuçların ardından E, F, G ve H gruplarında ise Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Barcelona (İspanya) ve Porto (Portekiz) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.

Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Devler Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Lens (Fransa), Braga (Portekiz), Benfica (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Milan (İtalya), Young Boys (İsviçre) ve Shakhtar Donetsk'in (Ukrayna) macerası Avrupa Ligi'nde devam edecek.

6. haftada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

B Grubu

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

C Grubu

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

D Grubu

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3

E Grubu

Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda): 2-1

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya): 1-2

G Grubu

Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-3

H Grubu

Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

Gruplarda oluşan puan durumları: