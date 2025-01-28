UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. ve son hafta maçları, yarın oynanacak.
Söz konusu müsabakaların ardından bu sene ilk kez düzenlenen yeni lig formatı tamamlanacak.
TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE OYNANACAK
İlk 8’de tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalacakken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan takımlar ise son 16’ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi'nde maçların hepsi yarın oynanacak ve TSİ 23.00’te başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTA PROGRAMI
Aston Villa - Celtic
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen - Sparta Prag
Barcelona - Atalanta
Bayern Münih - Slovan Bratislava
Brest - Real Madrid
Dinamo Zagreb - Milan
Girona - Arsenal
Inter - Monaco
Juventus - Benfica
Lille - Feyenoord
Manchester City - Club Brugge
PSV - Liverpool
Salzburg - Atletico Madrid
Sporting Lizbon - Bologna
Sturm Graz - Leipzig
Stutgart - Paris Saint-Germain
Young Boys - Kızılyıldız
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