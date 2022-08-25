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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 25.08.2022 - 12:25
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi öncesi ise torbalar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde olacak takımlar
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Marsilya, Paris Saint-Germain, Sporting, Porto, Benfica, Ajax, Club Brugge, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Celtic, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers, Kopenhag, Dinamo Zagreb
2022-2023 Şampiyonlar Ligi torbaları
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Olympique Marsilya
Club Brugge
Celtic
Rangers
Viktoria Plzeň
Kopenhag
Dinamo Zagreb
Maccabi Haifa
6-7 Eylül'de başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da bitecek.
Gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in şampiyonluğa ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
27 yıl aradan sonra gruplarda değiliz
Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.
Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.
5 sezonda içerisinde ise iki takımla birlikte temsil edilmiştik. 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.