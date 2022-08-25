UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi öncesi torbalar netleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi öncesi ise torbalar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde olacak takımlar

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.



Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Marsilya, Paris Saint-Germain, Sporting, Porto, Benfica, Ajax, Club Brugge, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Celtic, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers, Kopenhag, Dinamo Zagreb





2022-2023 Şampiyonlar Ligi torbaları

1. Torba



Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern Münih

PSG

Porto

Ajax



2. Torba

Atletico Madrid

Barcelona

Sevilla

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspurs

Juventus

Leipzig



3. Torba

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Benfica

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk



4. Torba

Olympique Marsilya

Club Brugge

Celtic

Rangers

Viktoria Plzeň

Kopenhag

Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa

6-7 Eylül'de başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da bitecek.



Gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in şampiyonluğa ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

27 yıl aradan sonra gruplarda değiliz

Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.



5 sezonda içerisinde ise iki takımla birlikte temsil edilmiştik. 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.



