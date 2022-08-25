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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi öncesi torbalar netleşti.
    • 25.08.2022 - 12:25
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi öncesi ise torbalar belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde olacak takımlar

    Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

    Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Marsilya, Paris Saint-Germain, Sporting, Porto, Benfica, Ajax, Club Brugge, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Celtic, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers, Kopenhag, Dinamo Zagreb

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde torbalar belli oldu #1

    2022-2023 Şampiyonlar Ligi torbaları

    1. Torba

    Real Madrid
    Eintracht Frankfurt
    Manchester City
    Milan
    Bayern Münih
    PSG
    Porto
    Ajax

    2. Torba
    Atletico Madrid
    Barcelona
    Sevilla
    Chelsea
    Liverpool
    Tottenham Hotspurs
    Juventus
    Leipzig

    3. Torba
    Inter
    Napoli
    Borussia Dortmund
    Bayer Leverkusen
    Benfica
    Sporting CP
    Salzburg
    Shakhtar Donetsk

    4. Torba
    Olympique Marsilya
    Club Brugge
    Celtic
    Rangers
    Viktoria Plzeň
    Kopenhag
    Dinamo Zagreb
    Maccabi Haifa

    6-7 Eylül'de başlıyor

    Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da bitecek.

    Gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in şampiyonluğa ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    27 yıl aradan sonra gruplarda değiliz

    Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.

    Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

    5 sezonda içerisinde ise iki takımla birlikte temsil edilmiştik. 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde torbalar belli oldu #2


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