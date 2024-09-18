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Şampiyonlar Ligi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni sezonu, bugün oynanan heyecan dolu 6 karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Real Madrid, Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaparken, Bayern Münih günün en dikkat çekici sonucunu elde etti ve Dinamo Zagreb’i 9-2’lik tarihi bir skorla yendi.