UEFA ülke puanı sıralamasında İskoçya'yı geçtik Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmasının ardından en yakın takipçimiz İskoçya'yı geride bırakarak 9. sıraya yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

İskoçya'yı geride bıraktık

Alınan bu zaferin ardından ise UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükselmeyi başardık.

Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un perşembe gecesi alacağı sonuçlara göre ise İskoçya ile aramızdaki farkı açma ihtimalimiz bulunuyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775