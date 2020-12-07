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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 13:45
- Güncelleme : 07.12.2020 - 14:19
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
CÜNEYT ÇAKIR VE HALİL UMUT MELER'E GÖREV
Buna göre Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçını yönetmişti.