UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

CÜNEYT ÇAKIR VE HALİL UMUT MELER'E GÖREV

Buna göre Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçını yönetmişti.