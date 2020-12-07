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    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

    Şampiyonlar Ligi'nde Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 14:19
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    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

    Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    CÜNEYT ÇAKIR VE HALİL UMUT MELER'E GÖREV

    Buna göre Lazio-Club Brugge maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Manchester City-Marsilya maçında ise bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor-Ankaragücü maçını yönetmişti.

    UEFA dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler e görev #1

    UEFA dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler e görev #2

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