UEFA'dan Galatasaray'a para cezası! UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdiğini duyurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United’ı 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 23'te Wilfried Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 83'te Mauro Icardi kaydetti. İngiliz ekibinin gollerini 17 ve 67'de Hojlund atmıştı.

Bu maça ise tribünlerde yer alan Galatasaray taraftarı damgasını vurmuştu. Tribünlerde çok sayıda sarı-kırmızılı futbolseverin yer alması üzerine, kulübe yüklü bir fatura çıkarıldı.

51 bin 500 euro ceza verildi

UEFA'dan yapılan açıklamada bu maçta sahaya madde atılmasından dolayı Galatasaray'a 30 bin euro para cezası kesildi.

UEFA Disiplin Kurulu'nun bir diğer kararı meşale yakılmasından dolayı Galatasaray'ın 3 bin 500 euro para cezasına çarptırılması oldu. Zarar verici hareketlerin karşılığı ise 8 bin euro olarak belirlendi.

Taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle ise 10 bin euro cezaya hükmedildi. Toplam para cezası böylece 51 bin 500 euro oldu.

İki yıl erteleme

Sahaya madde atılmasından dolayı kulübe bilet satışında kısıtlama da getirildi. Karar uyarınca Galatasaray'ın sıradaki Avrupa kupası maçında deplasmana gidecek taraftarına, bilet satmaktan men edildiği duyuruldu.

Ancak bu cezanın, iki yılllık bir ertelemeye tabi olacağı eklendi.

Manchester United'la görüşülecek

Galatasaray'a alınan kararlar uyarınca bir ek maliyet daha çıktı. UEFA'nın kararı uyarınca Galatasaray Kulübü Manchester United ile kontak kuracak ve taraftarının statta neden olduğu zararı karşılamak adına İngiliz ekibiyle görüşecek.

İngiliz basını UEFA'nın kararındaki önemli bir bölümün, bir bölüm Galatasaray taraftarının maçı deplasman tribünü dışından izlemesinden kaynaklandığını yazdı.