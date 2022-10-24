UEFA'dan Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi görevi

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Napoli-Rangers maçında görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Halil Umut Meler, İtalya'nın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak.

Müsabakada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonudan Marco Fritz ise AVAR olarak görev alacak.