UEFA'dan Okan Buruk'a ceza geldi

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UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçıyla ilgili Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı.
Teknik direktör Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç men cezası aldı.
Kaan Ayhan 1 maç ceza aldı
Mücadelenin ardından kırmızı kart gören Kaan Ayhan ise sert müdahalesi nedeniyle 1 maç cezasıyla cezalandırıldı.
Ayrıca maç ve performans analisti Serhat Doğan'a yönelik 'saldırı' suçlamasıyla 3 maçlık men cezası verildiği bildirildi.
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