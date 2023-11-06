UEFA'dan Şampiyonlar Ligi marşıyla Mauro Icardi paylaşımı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi adresi, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

AA

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.

Maç Almanya'da oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)