Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenmesinin ardından ülke sıralamasında puan alamadık ve 18. sırada kaldık.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırladı.

Mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, grupta henüz puanla tanışmayarak Avrupa defterini kapattı.

Son maçta temsilcimiz, Alman ekibi Borussia Dortmund ile oynayacak.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilemiz Galatasaray ve Fenerbahçe de henüz maçlarını oynamadı.

Beşiktaş'ın mağlup olduğu maçın ardından ülke sıralamasında son durum da belli oldu.

18. SIRADA KALDIK

Geçtiğimiz hafalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle puanımızı 25. 100'e yükselterek 18. sıraya kadar çıkmıştık.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax'a mağlup olmasının ardından puan alamadık ve 18. sırada kaldık.

İLK 15'E YÜKSELMEMİZ LAZIM

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.

İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.