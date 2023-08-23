VAR'a davet edilen Anthony Taylor, Galatasaray lehine penaltı vermedi Yunus Akgün ve Kristoffer Haugen arasında Molde ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadele sırasında mavi-beyazlılar lehine faul kararı çıktı. Sarı-kırmızılı takımın penaltı itirazları ise değer bulmadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmada ikinci yarının henüz ilk dakikalarından tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

VAR'da izledi faul verdi

Maçın 47. dakikasında temsilcimiz Galatasaray lehine, elle oynamaya bağlı potansiyel bir penaltı için VAR incelemesi yapıldı.

VAR tavsiyesi ile kenara gelip Yunus ile Haugen'in Molde ceza sahası içindeki pozisyonunu monitörden izleyen hakem Anthony Taylor, bu ikili mücadelede Norveçli futbolcunun eline top çarpmadan önce Yunus'un orta saha oyuncusuna faul yaptığını tespit etti ve penaltı itirazları Galatasaray aleyhine son buldu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)