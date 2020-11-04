VAR'dan pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü

Luis Suarez'in, 1-1 biten Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında hakemle birlikte VAR'a gitmesi izleyenleri güldürdü.

Şampiyonlar Ligi A grubunda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları karşı karşıya geldi.

Atletico'nun Jose Gimenez ile attığı gole, ev sahibi ekip penaltıdan Miranchuk ile cevap verince mücadele 1-1 sona erdi.

HAKEMİN ARKASINDAN GİZLİCE POZİSYONU İZLEDİ

Karşılaşmanın 24. dakikasında VAR incelemesine giden hakem Benoit Bastien'in arkasından gizlice pozisyonu izleyen Luis Suarez, izleyenleri güldürdü.

Uruguaylı golcü, hakemin bunu fark etmesi sonucu sarı kart gördü.

Öte yandan Suarez'in bu hareketi, Afrika'da oynanan amatör bir maçta çekilen VAR fotoğrafını gündeme getirdi. Futbolseverler sosyal medyada "Benzer işler" notuyla bu kareyi paylaştı.