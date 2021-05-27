Villareal'in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş'a yaramadı

United'ın Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e kaybetmesiyle Beşiktaş'ın, Devler Ligi'ne 3. torbadan katılması zorlaştı. Galatasaray ise 3. ön eleme turu oynayarak başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyo,n bu gece belli oldu.

Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi, dev final nefesleri kesti.

DE GEA’NIN KAÇIRDIĞI PENALTI

120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada, kazananı penaltılar belirledi.

David de Gea, penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, Manchester United'ı 12-11 yenerek kupaya ulaştı.

Nefes kesen karşılaşmadan çıkan sonuç, Türkiye’yi de yakından ilgilendirdi. Ülke puanında gerilemeye geçtiğimiz bir dönemde şiddetle Avrupa’da puanlara ihtiyaç duyan Türk futbolu için Avrupa Ligi’ni Manchester’ın (Premier Lig'i 2. sırada bitirdi ve Kupa 1’e zaten direkt katılıyor.) kazanması işimize gelecekti.

BEŞİKTAŞ’IN 3. TORBADAN GİRMESİ ZORLAŞTIRDI

La Liga'yı 7. sırada bitiren ve Konferans Ligi bileti alan Villarreal, zafere ulaştı, Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan girmesini tehlikeye attı. Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbada olması, ön eleme maçların ardından netlik kazanacak.

Shakhtar, Salzburg veya Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse, Beşiktaş, 3. torbada yer alabilecek.

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Manchester United'ın kaybetmesi Galatasaray'ı derinden sarstı. Sezonu erken açacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin şu anki muhtemel rakipleri: Celtic, PSV, Sparta Prag.