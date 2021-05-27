Euro
10.3274
0.11%
Dolar
8.4461
-0.12%
Altın
516.34
0.12%
Borsa
1.427
-0.03%
Bitcoin
324.000
-5.15%
EXEN Coin
0.00
0.00%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C
    Villareal'in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş'a yaramadı

    Villareal'in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş'a yaramadı

    United'ın Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e kaybetmesiyle Beşiktaş'ın, Devler Ligi'ne 3. torbadan katılması zorlaştı. Galatasaray ise 3. ön eleme turu oynayarak başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyo,n bu gece belli oldu.

    Polonya’daki Gdansk Stadı’ndaki mücadelede İngiltere’den Manchester United ile İspanya’dan Villarreal karşı karşıya geldi, dev final nefesleri kesti.

    DE GEA’NIN KAÇIRDIĞI PENALTI

    120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada, kazananı penaltılar belirledi.

    David de Gea, penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, Manchester United'ı 12-11 yenerek kupaya ulaştı.

    Nefes kesen karşılaşmadan çıkan sonuç, Türkiye’yi de yakından ilgilendirdi. Ülke puanında gerilemeye geçtiğimiz bir dönemde şiddetle Avrupa’da puanlara ihtiyaç duyan Türk futbolu için Avrupa Ligi’ni Manchester’ın (Premier Lig'i 2. sırada bitirdi ve Kupa 1’e zaten direkt katılıyor.) kazanması işimize gelecekti.

    Villareal in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş a yaramadı #1

    BEŞİKTAŞ’IN 3. TORBADAN GİRMESİ ZORLAŞTIRDI

    La Liga'yı 7. sırada bitiren ve Konferans Ligi bileti alan Villarreal, zafere ulaştı, Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan girmesini tehlikeye attı. Beşiktaş'ın 3. ya da 4. torbada olması, ön eleme maçların ardından netlik kazanacak.

    Shakhtar, Salzburg veya Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse, Beşiktaş, 3. torbada yer alabilecek.

    Villareal in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş a yaramadı #2

    GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

    Manchester United'ın kaybetmesi Galatasaray'ı derinden sarstı. Sezonu erken açacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin şu anki muhtemel rakipleri: Celtic, PSV, Sparta Prag.

    Villareal in kupayı kazanması Galatasaray ve Beşiktaş a yaramadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir