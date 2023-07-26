Vladimir Cheburin: Kazanmak için iyi fırsatlar yakaladık

AA

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ise maçın ardından yaptığı açıklamada ilginç bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü yapacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran Cheburin, şu şekilde konuştu:

Hem oyun hem de skor açısından çok enteresan bir karşılaşma oldu. İki takım da çok net pozisyonlara girdi. Çok iyi çıkışlar yaptık ama maalesef birçok pozisyonu kullanamadık. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu öğrendik. Kendimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi biliyoruz. Bu karşılaşma 2-2 bitti ama bir sonraki maç daha da zor olacak.