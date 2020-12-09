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    Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu

    4. hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Webo'yu haklı bulan UEFA, hakemin gösterdiği kırmızı kartı iptal etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 15:00
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 15:43
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    Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H grubu son maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelmiş, ancak yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle karşılaşma bugüne ertelenmişti.

    DİLMEN DUYURDU

    4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstereren Webo, kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

    Spor yorumcusu  Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Webo'ya gösterilen kartın iptal edildiğini duyurdu.

    Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.

    Webo nun kırmızı kartı iptal oldu #1

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