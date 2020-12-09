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Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu
4. hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Webo'yu haklı bulan UEFA, hakemin gösterdiği kırmızı kartı iptal etti.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 15:00
- Güncelleme : 09.12.2020 - 15:43
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H grubu son maçında deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelmiş, ancak yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle karşılaşma bugüne ertelenmişti.
DİLMEN DUYURDU
4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstereren Webo, kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Webo'ya gösterilen kartın iptal edildiğini duyurdu.
Mücadele bugün 20:55'te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.