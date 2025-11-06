Wilfried Singo: Victor Osimhen çok büyük golcü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0’lık skorla ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

"VİCTOR OSİMHEN, ÇOK BÜYÜK GOLCÜ"

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, Ajax karşılaşmasında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Singo, maçın yıldızı Osimhen için "Victor Osimhen, çok büyük golcü, onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Fildişili savunma oyuncusu, "Zafer elde ettiğimiz için çok mutluyum. Deplasmanda kazandık. Sakatlığımın tedavisi için herkes çok üst düzey performans sergiledi. Sakatlık sonrası da iyi oynadığımı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.