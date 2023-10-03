Wilfried Zaha'nın golü Manchester United tribünlerini çıldırttı Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, attığı golün ardından Manchester United tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın ilk yarısında ise sarı-kırmızılı takımda sahneye yıldız isim Wilfried Zaha çıktı.

Mücadelenin 23. dakikasında Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından uzun gönderdiği topla ceza alanında buluşan Zaha, sekerek giden topa Dalot'nun yanından penaltı noktası üzerinden müthiş bir vole vurdu ve yine sekerek kaleye yönelen top Onana'nın üzerinden ağlara gitti.

"Sizi duyamıyorum"

Zaha bu golden sonra, Old Trafford tribünlerine karşı ellerini kulaklarına götürüp "Sizi duyamıyorum" hareketi yaptı.

30 yaşındaki oyuncu, 2013-2014 sezonunda Manchester United forması giymiş ve İngiliz ekibiyle çıktığı 4 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.