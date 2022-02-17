Xabi Alonso, İstanbul'u anlattı: Futbol böyledir

Xabi Alonso, İstanbul'daki unutulmaz Şampiyonlar Ligi finali hakkında UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımların formasını giyen ve 2017 yılında fıtbolu bırakan Xabi Alonso, 2005 yılında İstanbul'da Liverpool ve Milan arasında oynanan efsane Şampiyonlar Ligi finalini anlattı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Milan ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamış, Liverpool ise ikinci yarıda 3-3'ü yakaladıktan sonra penaltılarla kupaya uzanmıştı.

"TARAFTARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAMAZDIK"

O finalde forma giyen ve maçı uzatmalara götüren golü atan Xabi Alonso, "Zihniyetimiz kesinlikle devre arasında değişti. Çünkü tazelenmemiz gerekiyordu, İstanbul'da bu kadar harika taraftarın önünde UEFA Şampiyonlar Ligi Finalini oynamadığımızı ve bu güzel şansı boşa harcamamayı düşünmemiz gerekiyordu. Taraftarları hayal kırıklığına uğratamazdık. Bu yüzden devre arasında bir şey oldu. Rafa Benitez bazı değişiklikler yaptı, ancak o zaman en azından oyunda savaşmamız gerektiğini düşünmeye başladık. İlk yarı yeterince iyi değildi" dedi.

"Futbol budur. Bazen mucizeler olur." diyen Alonso, "Harika bir geri dönüş yaptık. Şanslıyız ki kupayı aldık. O andan itibaren her şey tarihe geçti." dedi.