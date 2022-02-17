Euro
15.49
0.04%
Dolar
13.61
0.11%
Altın
820.22
0.21%
Borsa
2050
0.42%
Bitcoin
596.680
-0.30%
BTXN Coin
36.90
-2.50%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Xabi Alonso, İstanbul'u anlattı: Futbol böyledir

    Xabi Alonso, İstanbul'daki unutulmaz Şampiyonlar Ligi finali hakkında UEFA'ya açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xabi Alonso, İstanbul'u anlattı: Futbol böyledir

    Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımların formasını giyen ve 2017 yılında fıtbolu bırakan Xabi Alonso, 2005 yılında İstanbul'da Liverpool ve Milan arasında oynanan efsane Şampiyonlar Ligi finalini anlattı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Milan ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamış, Liverpool ise ikinci yarıda 3-3'ü yakaladıktan sonra penaltılarla kupaya uzanmıştı.

    Xabi Alonso, İstanbul u anlattı: Futbol böyledir #1

    "TARAFTARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAMAZDIK"

    O finalde forma giyen ve maçı uzatmalara götüren golü atan Xabi Alonso, "Zihniyetimiz kesinlikle devre arasında değişti. Çünkü tazelenmemiz gerekiyordu, İstanbul'da bu kadar harika taraftarın önünde UEFA Şampiyonlar Ligi Finalini oynamadığımızı ve bu güzel şansı boşa harcamamayı düşünmemiz gerekiyordu. Taraftarları hayal kırıklığına uğratamazdık. Bu yüzden devre arasında bir şey oldu. Rafa Benitez bazı değişiklikler yaptı, ancak o zaman en azından oyunda savaşmamız gerektiğini düşünmeye başladık. İlk yarı yeterince iyi değildi" dedi.

    "Futbol budur. Bazen mucizeler olur." diyen Alonso, "Harika bir geri dönüş yaptık. Şanslıyız ki kupayı aldık. O andan itibaren her şey tarihe geçti." dedi.

    Xabi Alonso, İstanbul u anlattı: Futbol böyledir #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk'ün yakınlarına taziye mesajı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk'ün yakınlarına taziye mesajı

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Binali Yıldırım: Karadeniz'de geleceğin en temiz yakıtı hidrojen sülfürü çıkartacağız
    Ekonomi

    Binali Yıldırım: Karadeniz'de geleceğin en temiz yakıtı hidrojen sülfürü çıkartacağız

    Görüş Bildir