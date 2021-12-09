Xavi: Avrupa Ligi gerçeği ile yüzleşmeliyiz

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Bayern Münih'e 3-0 kaybedip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son maçında Bayern Münih'e Almanya'da 3-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 2003-2004 sezonunda oynayan Barcelona, bir Şampiyonlar Ligi grubuna ise son olarak 20 yıl önce veda etmişti.

Barcelona, 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grupta Milan ile Leeds United'ın gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.

“KIZGINIM”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Barça teknik direktörü Xavi, "Kızgınım. Bugün sahada iyi şeyler yapamadık. Birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Barcelona için hoş olmasa da artık Avrupa Ligi bizim gerçeğimiz. Burada mücadelemize devam edeceğiz" dedi.