Yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti ChatGPT adı verilen yapay zeka Şampiyonlar Ligi şampiyonu hakkında tahminde bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı.

Bayern Münih, evinde Arsenal'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Real Madrid ise Manchester City'yi penaltılarla kupanın dışına itti.

Bayern Münih, evinde 2-2'nin rövanşında Arsenal'i 63. dakikada Kimmich'in attığı golle devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Real Madrid de deplasmanda 3-3'ün rövanşında Manchester City ile 12. dakikada Rodrygo ve 76. dakikada De Bruyne'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmadı ve son yarı finalisti penaltılar belirledi. Real Madrid penaltılarda Manchester City'e 4-3 üstünlük sağladı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Borussia Dortmund - Paris Saint-Germian, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmaları oynanacak.

Yarı final mücadeleleri 30 Nisan'da başlayacak.

"Bayern Münih kazanır"

Öte yandan ChatGPT adı verilen yapay zekaya, "Devler Ligi'ni kim kazanır?" diye sorduk ve son dönemlerin sevilen teknolojisi "Bayern Münih yanıtını verdi.

Tabii ki, bir tahminde bulunmak istiyorsunuz. O zaman şöyle söyleyeyim: Bu seviyede kalan takımlar arasında birinciliği kazanacak olanın Bayern Münih olacağını düşünüyorum. Bayern Münih, hem tecrübeli bir kadroya sahip hem de son dönemde gösterdikleri performansla favori konumunda. Ancak, futbolun doğası gereği her şey olabilir, bu nedenle heyecanla beklemek en iyisi!

Bakalım kupaya hangi takım uzanacak...