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    Yaremchuk golü attı, Rusya'ya tepki gösterdi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica, geriye düştüğü maçta Ajax ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 2. golünü atan Ukraynalı Yaremchuk, golden sonra yaptığı hareketle Rusya'ya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 11:31
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    Yaremchuk golü attı, Rusya'ya tepki gösterdi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşm 2-2 berabere sonuçlandı. Konuk ekibin gollerini 18'de Dusan Tadic ve 29'da Sebastien Haller attı. Benfica'nın gollerini ise 26'da Sebastien Haller kendi kalesine ve 72'de Roman Yaremchuk kaydetti.

    Portekiz ekibinin 2. golünü atan Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'ya karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.

    GOLDEN SONRA RUSYA'YA TEPKİ

    Bu sezon Benfica formasıyla 31 maçta 7 gol atıp 6 asist yapan 26 yaşındaki golcü, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.Karşılaşmanın 72. dakikasında takımına beraberliği getiren Ukraynalı golcü, attığı golden sonra sevinmek yerine savaş karşıtı bir tepki verdi.

    Roman Yaremchuk, golünü attıktan sonra formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle kameralara karşı görüntü verdi. Yıldız futbolcu, takım arkdaşları tarafından destek görürken Benfica'lı taraftarlar da oyuncularını alkışlayarak destek verdi.

    Yaremchuk golü attı, Rusya ya tepki gösterdi #1

    "BURASI BİZİM ÜLKEMİZ"

    25 yaşındaki Ukraynalı forvet maçın hemen ardından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Yaremchuk yaptığı paylaşımda; "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

    Yaremchuk golü attı, Rusya ya tepki gösterdi #2


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