Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

İLK 11'LER

Young Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi