Young Boys'a elenen Galatasaray, dev gelirden mahrum kaldı Young Boys'a elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys’u ağırladı.

Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi.

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Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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Bu sonuçla Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.

Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.