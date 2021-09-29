Yuriy Vernydub: Kuyt'ın mükemmel dünyasını yıktığım için çok mutluyum

Bernabeu'daki unutulmaz Real Madrid zaferinin ardından Moldova temsilcisinin teknik direktörü Yuriy Vernydub, Kuyt'a cevap olarak, "Kuyt'ın mükemmel dünyasını yıktığım için çok mutluyum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mucizevi yürüyüşünü sürdüren Moldova temsilcisi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

Bu galibiyetle zorlu grupta ikide iki yapan Sheriff, 6 puanla zirvede yer aldı. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukraynalı teknik direktör Yuriy Vernydub'un hedefinde ise Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt vardı.

“SHERIFF GİBİ TAKIMLARIN BURADA BİR YERİ YOK”

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, daha önce verdiği bir demeçte, "Şampiyonlar Ligi, şampiyonların turnuvası. Bunu biliyorum ama Sheriff gibi takımların burada bir yeri olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

“ONUN MÜKEMMEL DÜNYASINI YIKTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

2-1'lik Real Madrid zaferinin ardından Sheriff'in Ukraynalı teknik direktörü Yuriy Vernydub, bu sözleri hatırlattı.

Vernydub cevap olarak, "Dirk Kuyt, Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylemiş. Onun mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum. Real Madrid gibi bir kulübe karşı kazandığımız için çok mutluyum. Bu çok duygusal bir şey. Oyuncularıma bu harika iş için minnettarım.

Biz gerçek bir takımız. Bazı büyük isimler Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylüyor ama bizim yerimiz burası ve bunu kanıtladık.” İfadelerini kullandı.