Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçının ilk 11'leri Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oluyor. Bu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçına deplasmanda bugün Litvanya temsilci Zalgiris Vilnius karşısında çıkacak. Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. İlk 11'ler Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Kerem, Zaniolo, Barış Alper