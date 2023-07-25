Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçına deplasmanda bugün Litvanya temsilci Zalgiris Vilnius karşısında çıkacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayımlanacak.
Rövanş İstanbul'da
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Mikoliunas, Kazukolovas, Vucur, Bopesu, Karashima, Kendysh, Vaca, Milickovic, Kazlauskas, Fofana
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Zaniolo, Barış Alper