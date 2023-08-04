Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı Samsunspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç'ı transfer ettiğini açıkladı. Yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Daha öncesinde Türk ve yabancı oyuncuları kadrosuna katan Karadeniz ekibi yeni bir transfer daha gerçekleştirdi.

Samsunspor, Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı transfer etti.

3 yıllık sözleşme imzalandı

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Galatasaray SK’nın orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle.

Galatasaray'dan veda paylaşımı

Sarı-kırmızılı kulüp, Emre Kılınç için veda paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Emre Kılınç’a teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!

Galatasaray formasıyla ne yaptı?

2020/21 sezonu başında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç, iki sezonda Sarı-kırmızılı formayla 80 maça çıktı.

Milli Takım'a da yükselen Emre, 9 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi.