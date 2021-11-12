Şanlıurfaspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 12 Kasım Cuma günü saat 13.00’te Şanlıurfaspor’un URFA Token’ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, URFA Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token URFA Token’ın ön satışı, 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz.”

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Şanlıurfaspor ile URFA Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Şanlıurfaspor taraftarlarının ve Şanlıurfaspor Kulübü’nün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.”

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.