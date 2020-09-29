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    Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'da

    Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'da

    Yeni Malatyaspor, Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya'yı transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 20:05
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    Son olarak Sparta Prag forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncularından Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'a imzayı attı.

    Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    YENİ MALATYASPOR, TRANSFERİ DUYURDU

    Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Çekya’nın Sparta Prag takımına transfer olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.

    Semih Kaya, Yeni Malatyaspor da #1

    Semih Kaya, Yeni Malatyaspor da #2

    Semih Kaya, Yeni Malatyaspor da #3

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