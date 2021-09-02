Şenol Güneş: Birini suçlamak çözüm değil

Karadağ maçının ardından basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, istifa sorusuna, Taraftar da bizim kadar üzülüyor. Ancak birini suçlamak çözüm değil." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşılaştı.

Oyuna hızlı başlayan milli takım ilk yarıyı Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 önde kapattı.

"SON DAKİKA OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

İkinci yarıda sahada etkili olamayan milli takım, son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ SUÇLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

toplantı esnasında "Tribünlerden istifa sesleri geldi. Neler söylersiniz?" sorusuna Güneş "Seyirci olumlu, olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Taraftar da bizim kadar üzülüyor. Ancak birini suçlamak çözüm değil." dedi.