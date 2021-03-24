Şenol Güneş: Halkımızın duası, oyuncularımızın gayretiyle kazandık

Şenol Güneş, Hollanda galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZIN DUASIYLE VE OYUNCULARIMIZIN GAYRETİYLE KAZANDIK"

Güneş yaptığı açıklamada, "2022'ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda maçı. Moral olarak üst seviyeye geldik. Oyunun gereği neyse onu yaptık.

Tüm halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum.

Mazeretleri konuşmadan sadece maça odaklandık ve 'Çıkıp en iyisini yapacağız' dedik. Biz her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz, bunu bugün üst seviyede yapan oyuncularımı tebrik ediyorum.





"BURAK'LA İLGİLİ BİR KELİME KONUŞARAK TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.