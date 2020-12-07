Şenol Güneş: Her maça kazanmak için çıkacağız

Şenol Güneş: Her maça kazanmak için çıkacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası eleme turundaki kura çekiminden sonra yaptığı açıklamada, "Her maçı kazanmak için çıkacağız." dedi.

A Milli Takım'ın, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"GRUBUMUZA BAKTIĞIMIZDA HOLLANDA VE NORVEÇ ÇEKİŞECEĞİMİZ TAKIMLAR OLACAK"

Şenol Güneş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi olabilecek rakiplerdi. Hayırlı olsun öncelikle. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için çalışmamız gerekiyor. Seri başı takım çok önemli ayrıca 3.torba önemliydi. Oradan Norveç geldi. Grubumuza baktığımız zaman Hollanda ve Norveç çekişeceğimiz takımlar olacak.

"MART AYINDA ÜÇ MAÇIMIZ DA RESMİ MAÇ OLACAK"

Danimarka ve Hırvatistan seri başı takımlar içinde daha uygun gözükse de bazen sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Mart ayında üç maçımız da resmi maç olacak. Rakipler için de analiz yapacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Hollanda'ya baktığınız zaman son dönemde Fransa, Almanya gibi rakiplere iyi oynadı. Çıkış yapan takım içinde. Almanya'nın grubunda Romanya'nın yerinde olsaydık farklı olabilirdi ama bütün bunlar kağıt üzerinde. Her maça kazanmak için çıkacağız"