Şenol Güneş: İstifa etmeyi düşündüm

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'de 3 maçı kaybederek A Grubu'nu sonuncu bitiren A Milli Takım, turnuvanın en kötü istatistiklerine sahip olarak elendi.

Teknik direktör Şenol Güneş, turnuvanın ardından ilk kez basınla bir araya geldi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Futbolcularımız ve Türk milleti bu sonuç ve oyunu hak etmedi. Hayal kırıklığı ama teslimiyet değil. Ne futbolcularımız ne de milletimiz bu sonucu hak etti. Bu bir hayal kırıklığıdır ama teslimiyet değildir. Oyuncularımın da üzüldüğünü görüyorum. Uçağa ilk bindiğimizden itibaren oyuncularımla tek tek konuştum. Oyun dışında olumsuzluk olmadı.

Oyuncular hem travma yaşamış oldular. Onların da analizlerini, görüşlerini aldım. O kadar çok sebep sayıldı ki... Sert eleştirileri anlıyorum. Ben de bu oyunu içime sindiremiyorum. İstifa etmek, etmemek bir seçim. Bunu düşündüm, konuştum ama sonra kalmamın doğru olduğuna karar verdim.

Haklılığımız sorumluluğumuzu kenara atmaya neden olmaz. Takımımıza, ülkemize baktığımızda meydan okumayı, cesaret etmeyi severiz. Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz.

Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Dünya Kupası hedefimiz olduğunu ilk günden söyledik. İlkini başardık, gruptan çıkamadık. Burada da hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Başkan ve yönetim kurulu bize her türlü imkanı sağladı.

Biz orada ezildik. O kadar büyük bir yanılsama oldu ki oyuncular olumsuz etkilendi. Kamuoyundan etkilendiler. Ama Galler maçında ilk 25-30 dakika oyunda değildik. Golü yedik. Kazanması gereken bir takım olarak çıkmamıza rağmen... "

AYRINTILAR GELECEK...