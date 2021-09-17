Euro
10.1369
0.78%
Dolar
8.6389
1.33%
Altın
486.24
1.19%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
409.333
1.44%
EXEN Coin
24.30
-1.93%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C
    Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu

    Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu

    TFF ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Şenol Güneş, 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 22:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde milli takımdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından tartışmaların odağı olmuştu.

    10 MİLYON TL ALACAK

    Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Güneş, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

    Şenol Güneş in alacağı tazminat ücreti belli oldu #1

    "BEN PARA PAZARLIĞI YAPMAM"

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, deneyimli teknik adamın tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

    ŞENOL GÜNEŞ'İN PERFORMANSI

    Öte yandan, Güneş'in ikinci döneminde Ay-yıldızlı ekip 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

    Şenol Güneş in alacağı tazminat ücreti belli oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir