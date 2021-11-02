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    Sepp Blatter ve Michel Platini'nin yargılanmasına karar verildi

    Sepp Blatter ve Michel Platini'nin yargılanmasına karar verildi

    Haklarında yolsuzluk davaları bulunan eski FIFA Başkanı Sepp Bllater ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin soruşturmaları tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 22:39
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 23:05
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    Gianni İnfantino'dan önce 4 dönem FIFA Başkanlığı yapan Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin futbol camiasını derinden sarsan davasında yeni gelişmeler yaşandı.

    İsviçre'nin Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin 2015 yılında açılan soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

    Sepp Blatter ve Michel Platini nin yargılanmasına karar verildi #1

    "YAPILAN ÖDEMEYLE PLATINI YASADIŞI ZENGİNLEŞTİRİLDİ"

    Taraflar hakkında hazırlanan iddianamede, "Yapılan ödeme, FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi." ifadelerine yer verildi.

    İki eski futbol adamı, dolandırıcılık ve başka suçlarla yargılanacak. Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", Platini'ye ise "dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak" suçlamaları yöneltiliyor.

    Sepp Blatter ve Michel Platini nin yargılanmasına karar verildi #2

    DAVANIN SONUÇLANMASININ YILLARCA SÜRECEĞİ BEKLENİYOR

    85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini hakkındaki davanın sonuçlanmasının, yıllar sürmesi bekleniyor.

    2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı.

    FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

    Sepp Blatter ve Michel Platini nin yargılanmasına karar verildi #3

    Sepp Blatter ve Michel Platini nin yargılanmasına karar verildi #4

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