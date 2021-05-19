Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'da altın kemeri kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır siklet maçına çıktı.

Avcı, Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU

35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi Zaal Kvezereli ile Kiev'de karşı karşıya geldi.

Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi. Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

Milli boksör Serdar Avcı dünya şampiyonu oldu-Video

ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda İstiklal Marşı'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.